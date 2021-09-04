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13:00 09 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Верховной Рады митингуют сторонники ОПЗЖ

Протестующие озвучивают широкий спектр лозунгов – от политических, касающихся выборов на Донбассе, до социальных, затрагивающих тарифы.

В четверг, 9 сентября, у здания Верховной Рады Украины начался большой митинг сторонников политсилы «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), сообщает Страна.

Отмечается, что на протест вышли несколько тысяч человек. Основные лозунги, которые они скандируют: «За право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти», «За право на выборы в Донецкой и Луганской областях», «За мир», «За нормальные тарифы», «За честные суды».

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Тэги: Верховная Рада, митинг, опзж
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