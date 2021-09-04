Главная » Украина » Политика
13:00 09 Сентября 2021 0 Комментарии
У Верховной Рады митингуют сторонники ОПЗЖ
Протестующие озвучивают широкий спектр лозунгов – от политических, касающихся выборов на Донбассе, до социальных, затрагивающих тарифы.
В четверг, 9 сентября, у здания Верховной Рады Украины начался большой митинг сторонников политсилы «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), сообщает Страна.
Отмечается, что на протест вышли несколько тысяч человек. Основные лозунги, которые они скандируют: «За право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти», «За право на выборы в Донецкой и Луганской областях», «За мир», «За нормальные тарифы», «За честные суды».
Источник:
Тэги: Верховная Рада, митинг, опзж
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ КИУ назвали имена депутатов-прогульщиков
04.09.2021 11:00
ТОРПенсионеры МВД пытаются прорваться в Раду
14.07.2021 12:30