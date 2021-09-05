США и Украина «излучают ненависть» к РФ – Песков

Из-за американского и украинского русофобства россиянам приходится отслеживать контакты, а потом анализировать итоги встреч в Вашингтоне, отметил Песков.

Отношения Вашингтона и Киева «излучают ненависть» к России. Поэтому российская сторона вынуждена анализировать итоги контактов этих двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала, пишет ТАСС.

«Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть к нашей стране. И, конечно, заставляет и заставляла нас самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах», – сказал он.

Песков добавил, что только по этой причине РФ приходится внимательно анализировать и отслеживать итоги встреч и контактов, которые состоялись в столице США и других американских городах.

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