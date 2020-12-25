Украинские аптеки получат 1 млн доз вакцины против гриппа

Аптечная сеть Украины будет обеспечена вакцинами от гриппа. Также идут переговоры о локализации производства такой вакцины в Украине, отметил главный санврач.

К началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ украинские аптеки планируется обеспечить примерно миллионом доз вакцины против гриппа. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Начиная с июня, мы начали работать с производителями вакцины и фармацевтическим сектором, чтобы аллоцировать для Украины большее количество вакцины (против гриппа, – ред.)… В аптечную сеть, мы знаем, вакцины будет поставлено в страну немного больше, чем в прошлом году, порядка одного миллиона», – рассказал он.

Главный санврач добавил, что украинские фармпроизводители ведут переговоры о локализации производства вакцины против гриппа на территории Украины.

«Это трех- или четырехвалентная вакцина, которая будет в монодозных шприцах, и мы надеемся, что такая вакцина сможет быть представлена на украинском рынке», – отметил Кузин.

Он добавил, что получить препарат удастся только с первого квартала 2022 года.

Тэги: аптеки, ОРВИ, вакцина от гриппа