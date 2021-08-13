Путин и Лукашенко согласовали «союзные» программы

Все 28 программ нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях, отметил президент РФ.

Россия и Беларусь согласовали 28 союзных программ двух государств. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров с Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 9 сентября.

«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», – сказал российский лидер.

Он напомнил, что на протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью.

«Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики», – пояснил Путин.

Он сообщил, что уже завтра планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

«После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года. Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более или менее точную дату», – добавил президент РФ.

В свою очередь Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Путиным заявил, что интеграция РФ и Беларуси носит исключительно взаимовыгодный характер, все программы нацелены на рост благосостояния народов двух стран.

«Впору спросить наших критиков в Беларуси, которые очень много – и беглые, и живущие в Беларуси так называемые оппозиционеры, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: и где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов. И надо уже поставить точку в этих всех разговорах – наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», – заверил Лукашенко.

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