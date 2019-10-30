Жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в Госдуму

На оккупированных территориях работают информцентры, где разъясняют местным жителям с паспортами РФ, как им проголосовать.

Жителей Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Украине, заставляют участвовать в выборах в Государственную думу РФ. При этом людям, в случае неявки на выборы, грозят штрафами и увольнениями. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Дом.

При этом омбудсмен подчеркнула, что принуждают голосовать только тех граждан, кто получил российский паспорт.

По ее словам, в ОРДЛО выдали уже около 600 тысяч паспортов РФ. Их получили, в частности, учителя, медицинские работники.

«Это те люди, которые работают в этих органах «власти». Они вынуждены, ведь где-то работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью», – сказала Денисова.

Она добавила, что на оккупированных территориях работают 396 информационных центров, которые разъясняют гражданам Украины с паспортами РФ, как им проголосовать.

Тэги: Донецк, Госдума, Луганск, ОРДЛО