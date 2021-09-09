Всемирный банк даст Украине денег на борьбу с COVID-19

Всемирный банк готов выделить Украине 230 млн долларов в рамках глобальной инициативы COVAX, направленной на равный доступ к вакцинам от COVID-19.

В четверг, 9 сентября, руководство Министерства финансов Украины во главе с министром Сергеем Марченко встретилось с региональным директором Всемирного банка Арупой Банерджи. Разговор касался новых проектов между банком и Украиной.

Во время встречи Банерджи сказал, что банк готов до декабря выделить Украине 230 млн долларов в рамках COVAX.

Также Минфин и Всемирный банк договорились начать работу над проектом «Второй займ на политику развития в сфере экономического восстановления».

Первый займ в размере 350 млн долларов был выделен в июне 2021 года и должен быть направлен на развитие экономики в период пандемии коронавируса, на социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институтов.

Следующая ссуда будет направлена на «зеленый переход» и реализацию реформ энергетического сектора. Региональный директор Всемирного банка отметил, что Украина должна предоставить предложения относительно возможных проектов для привлечения средств.

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