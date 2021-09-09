В Молдове вводят чрезвычайное положение из-за COVID-19

На территории Молдовы с 11 сентября объявляется чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

Как заявила министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко, режим чрезвычайного положения продлится до 31 октября.

Основанием для такого решения стал рост количества случаев заражения на территории Молдовы.

Пока в Молдавии в «красную зону» входят 24 района. За прошедшую неделю количество больных выросло на 26%. Из них более 80% – вакцинированные граждане. На прошлой неделе более чем на 30% увеличилось и количество детей, больных коронавирусом.

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