НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
05:31 10 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Молдове вводят чрезвычайное положение из-за COVID-19

На территории Молдовы с 11 сентября объявляется чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

Как заявила министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко, режим чрезвычайного положения продлится до 31 октября.

Основанием для такого решения стал рост количества случаев заражения на территории Молдовы.

Пока в Молдавии в «красную зону» входят 24 района. За прошедшую неделю количество больных выросло на 26%. Из них более 80% – вакцинированные граждане. На прошлой неделе более чем на 30% увеличилось и количество детей, больных коронавирусом.

Источник:
Тэги: чрезвычайное положение, Республика Молдова, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.09.2021 08:22
В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19
ТОР
08.09.2021 07:30
Российский телеведущий Киселев попал в больницу с коронавирусом
ТОР
14.03.2020 16:28
Трамп объявил в США чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com