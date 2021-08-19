НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
12:00 10 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Газпром объявил о завершении строительства СП-2

Строительство российского газопровода завершено утром 10 сентября, заявили в компании.

Строительство Северного потока-2 завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщает российский Газпром.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО Газпром председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено», – говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: Газпром, СП-2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.08.2021 15:00
Газпром готов поставлять газ по СП-2 в этом году
ТОР
27.07.2021 07:00
Российский газ – геополитическое оружие, – Витренко
ТОР
14.07.2021 15:00
Путин рассказал о транзите газа через Украину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com