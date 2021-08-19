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12:00 10 Сентября 2021 0 Комментарии
Газпром объявил о завершении строительства СП-2
Строительство российского газопровода завершено утром 10 сентября, заявили в компании.
Строительство Северного потока-2 завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщает российский Газпром.
«На утреннем оперативном совещании в ПАО Газпром председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено», – говорится в сообщении.
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Тэги: Газпром, СП-2
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