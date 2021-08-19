Оператор СП-2 показал завершение строительства

В России сегодня объявили об окончании строительства газопровода. В Балтийском море соединили участки труб из Германии и Дании.

Оператор газопровода Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG в пятницу, 10 сентября, опубликовал видео, на котором показал схему завершения его строительства.

На видео показано, как участки трубы, которая идет из вод Германии и Дании, подняли на поверхность Балтийского моря, а затем сварили.

«Сегодня секции второй нитки Северного потока-2, идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой при помощи надводного захлеста. Концы тянущихся с противоположных сторон секций были подняты со дна над поверхностью моря трубоукладочной баржой Фортуна, обрезаны до нужной длины и соединены. Сварной шов был осуществлен на надводной платформе, закрепленной с внешней стороны борта судна, после чего единая завершенная нитка газопровода была погружена на морское дно», – говорится в сообщении.

Тэги: газопровод, транзит газа, СП-2, Nord Stream 2 AG