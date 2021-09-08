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18:00 10 Сентября 2021 0 Комментарии
В Крыму ограничена подача воды
Под Феодосией на водоводе случилась авария – порыв трубопровода. Из-за этого жители многих населенных пунктов остались без воды.
Жители ряда населенных пунктов аннексированного Крыма остались без регулярного водоснабжения. Причина заключается в авариях на сетях, пишет Крым.Реалии.
Так, до вечера воды в кранах не будет в симферопольском районе Фонтаны.
На неопределенный срок ограничена подача воды в квартиры и дома по улице Воровского, Красноармейской, 8 Марта, на Фабричном спуске.
Ограничено водоснабжение и в поселке Орджоникидзе, в селах Южное, Подгорное и Насыпное. Когда подадут воду, пока неизвестно.
В Коктебеле воды нет из-за замены водопровода.
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Тэги: крым, трубопровод, подача воды
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