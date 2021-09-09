Кулеба озвучил угрозу отказа от деоккупации Крыма

Если власти откажутся от активной работы над деоккупацией аннексированного полуострова, то суверенной Украины не будет, считает министр.

Суверенной Украины не будет, если мы откажемся от деоккупации Крыма. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 сентября.

«Кто бы что ни говорил, какими бы ироничными ни были улыбки скептиков, но если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет. Мы не сдадим исторический экзамен на зрелость, на способность эффективно и безапелляционно защищать национальные интересы», – заявил министр.

Он заверил, что этот вопрос будет приоритетом международной политики Украины и нашей дипломатии, пока Крым не будет возвращен.

По словам Кулебы, аннексия Крыма является тестом, который определяет правила игры и будущее мирового порядка в ХХІ веке.

Кроме того, он прокомментировал реакцию России на саммит Крымской платформы.

«Реакция Москвы свидетельствует, что Крымская платформа несет реальную угрозу намерениям России продолжать оккупацию. Кремль прибегнул к прямой мести и запугиванию. Такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников Крымской платформы – поражение ее дипломатии», – заявил Кулеба.

Он напомнил, что декларация Крымской платформы остается открытой для присоединения.

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