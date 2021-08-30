Месси побил рекорд Пеле

В матче южноамериканской квалификации Чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на своем поле обыграла Боливию со счетом 3:0.

Все голы на счету капитана аргентицев Лионеля Месси.

Таким образом, он побил рекорд Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории всех футболистов южноамериканских сборных, сообщает пресс-служба ФИФА.

На счету аргентинца 79 голов за сборную, в то время как легенда футбола завершил свою карьеру с 77-ю голами, забитыми за сборную Бразилии.

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