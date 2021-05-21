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11:30 11 Сентября 2021 0 Комментарии
Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа
Из сектора Газы по Израилю была выпущена ракета, на что израильские военные ответили ударом по военному комплексу и складу ХАМАС.
Израильская армия сообщила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы.
«В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС», – говорится в сообщении армии.
В нем отмечается, что «ХАМАС должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы».
Ранее израильские военные сообщали, что «террористы в Газе только что выпустили ракету в сторону Израиля», которая была перехвачена системой противовоздушной обороны Железный купол.
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Тэги: хамас, сектор газа
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