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11:30 11 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа

Из сектора Газы по Израилю была выпущена ракета, на что израильские военные ответили ударом по военному комплексу и складу ХАМАС.

Израильская армия сообщила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС», – говорится в сообщении армии.

В нем отмечается, что «ХАМАС должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы».

Ранее израильские военные сообщали, что «террористы в Газе только что выпустили ракету в сторону Израиля», которая была перехвачена системой противовоздушной обороны Железный купол.

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Тэги: хамас, сектор газа
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