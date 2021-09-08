Экс-главу стройкомпании в Киеве уличили в присвоении миллионов

Бывший директор фирмы уверял вкладчиков, что строительство ЖК начнется вовремя, а полученные деньги через кассу не проводил.

В Киеве экс-директора строительной компании уличили в присвоении почти 2 млн гривен вкладчиков, которые должны были пойти на строительство многоэтажного дома в центре Киева. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами инвесторов. Злоумышленник уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.

«Деньги, которые граждане передали непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что во время проведения санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника у него обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и технику с информацией, которая указывает на противоправную деятельность.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по статьям о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, незаконном обращении с оружием.

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