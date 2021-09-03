Вопрос запуска СП-2 еще не решен

После строительства остается вопрос сертификации. Кроме того, каждые три месяца вводятся новые санкции.

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что вопрос запуска Северного потока-2 окончательно не решен. Об этом она рассказала в интервью Европейской правде.

Маркарова отметила, что и Украина, и США осведомлены о настоящей цели России по запуску трубопровода.

«Первое. Мы считаем, что Северный поток – это оружие. Наша точка зрения не изменилась. Более того, США считают, что Северный поток – это плохой «поток». Второе, остаются санкции абсолютно на все российские компании, российские суда. Более того, мы постоянно предоставляем дополнительную информацию для наших партнеров, и дополнительные санкции каждые три месяца должны пересматриваться и накладываться», – пояснила Маркарова.

По ее словам, хотя санкции в 2019 году были «очень инструментальны», сейчас важно активное сотрудничество по этому поводу с зарубежными коллегами из США и Германии.

«Даже если он будет на 100% достроен, есть еще вопросы другие. Вопросы сертификации и так далее», – сказала она.

Посол напомнила о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором та четко указала на сохранение за Украиной роли транзитного государства.

«И поэтому мы сейчас очень активно будем работать с обоими спецпредставителями, предназначенными для обсуждения этого вопроса, чтобы предоставить свою позицию, чтобы эти заявления имели практическое наполнение. Практически наполнить – будет очень сложный вопрос, потому что Россия, видимо, не для того строит «Северный поток»", – ответила Маркарова, добавив, что она не стала бы говорить, что этот вопрос окончательно решен.

Тэги: США, газопровод, посол Украины, СП-2, прокачка газа