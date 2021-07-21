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17:00 11 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Нафтогаза рассказал, как можно заблокировать СП-2

США все еще могут заблокировать работу российского газопровода Северный поток 2. Для этого необходимо ввести санкции.

Если США введут санкции против компании-оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, европейские компании не будут использовать этот газопровод. Об этом в субботу, 11 сентября, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко на форуме YES.

«Если правительство США введет санкции против дочерней фирмы Газпрома (Nord Stream 2 AG – ред.), европейские компании не будут покупать газ, который идет через этот трубопровод. Таким образом, он не будет работоспособным», – сказал Витренко.

Он считает, что такие санкции не ослабят западные страны, а наоборот, позволят им стать сильнее.

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Тэги: санкции, США, Нафтогаз, газопровод, сп, итренко
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