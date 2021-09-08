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01:36 12 Сентября 2021 0 Комментарии
Роналду забил в первом же матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
Португальский нападающий Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Англии против «Ньюкасла» в конце первого тайма.
В 2003-2009 годах Роналду, играя за клуб из Манчестера, забил 84 гола, это – его 85-й.
С 2018 года Роналду играл за итальянский «Ювентус», но в начале осени 2021 года неожиданно решил вернуться в английский клуб.
Португалец обошелся «красным дьяволам» в 23 млн евро
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Тэги: футбол, Криштиану Роналду
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