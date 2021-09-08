Роналду забил в первом же матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Англии против «Ньюкасла» в конце первого тайма.

В 2003-2009 годах Роналду, играя за клуб из Манчестера, забил 84 гола, это – его 85-й.

С 2018 года Роналду играл за итальянский «Ювентус», но в начале осени 2021 года неожиданно решил вернуться в английский клуб.

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