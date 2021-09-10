Глава МОК одобрил идею провести зимнюю Олимпиаду в Украине

Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал идею провести Олимпиаду в Украине.

Как сообщает Офис президента Украины, Томас Бах «поприветствовал эту инициативу, учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны».

«Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта», – говорится в сообщении.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине.

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