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03:52 12 Сентября 2021 0 Комментарии
Глава МОК одобрил идею провести зимнюю Олимпиаду в Украине
Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал идею провести Олимпиаду в Украине.
Как сообщает Офис президента Украины, Томас Бах «поприветствовал эту инициативу, учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны».
«Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта», – говорится в сообщении.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине.
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Тэги: Олимпиада, МОК
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