В Китае обнаружен новый эпицентр заражения коронавирусом

В субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Всего за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа.

В Путянь направлена группа для руководства работой по профилактике и борьбе с COVID-19.

В августе центром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин провинции Цзянсу. Тогда источником стали рабочие местного аэропорта, занимавшиеся уборкой авиалайнеров, прибывших из-за границы. Было подтверждено более 1,2 тысячи случаев заражения. Власти ввели жесткий локдаун и ограничили транспортное сообщение с пострадавшим районом.

С начала пандемии в Китае зафиксировано 95199 случаев СOVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 4636 человек.

Тэги: Китай, коронавирус