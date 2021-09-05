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07:09 12 Сентября 2021 86 Комментарии
Победительницей US Open стала 18-летняя дочь румына и китаянки
В финале турнира Открытого чемпионата США по теннису победила Эмма Радукану, выступающая за Великобританию.
Ей противостояла канадка Лейла Фернандес. Радукану выиграла со счетом 6:4, 6:3.
Обе девушки, которым нет и 20 лет, стали сенсацией этого турнира. Финал между номерами 150 и 73 вряд ли кто-то мог предсказать.
19-летняя Фернандес обошла таких опытных соперниц, как Наоми Осака, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. На всем протяжении турнира она не отдала соперницам ни одного сета.
Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Великобритании. Она стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.
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Тэги: теннис, US Open
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