Победительницей US Open стала 18-летняя дочь румына и китаянки

В финале турнира Открытого чемпионата США по теннису победила Эмма Радукану, выступающая за Великобританию.

Обе девушки, которым нет и 20 лет, стали сенсацией этого турнира. Финал между номерами 150 и 73 вряд ли кто-то мог предсказать.

19-летняя Фернандес обошла таких опытных соперниц, как Наоми Осака, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. На всем протяжении турнира она не отдала соперницам ни одного сета.

Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Великобритании. Она стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.