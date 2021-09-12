Российская подлодка запустила крылатую ракету в Баренцевом море
Стрельба противокорабельной крылатой ракетой Гранит была проведена из подводного положения.
Российский атомный подводный ракетный крейсер Орел выполнил стрельбу крылатой ракетой Гранит в ходе учений в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 12 сентября.
«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой Гранит была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», – говорится в сообщении.
Указано, что цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.
«По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера Орел успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку», – добавили в пресс-службе.