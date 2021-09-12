Российская подлодка запустила крылатую ракету в Баренцевом море

Стрельба противокорабельной крылатой ракетой Гранит была проведена из подводного положения.

Российский атомный подводный ракетный крейсер Орел выполнил стрельбу крылатой ракетой Гранит в ходе учений в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 12 сентября.

«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой Гранит была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», – говорится в сообщении.

Указано, что цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.

«По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера Орел успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку», – добавили в пресс-службе.

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