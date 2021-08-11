Под Киевом нашли мертвым судью Печерского райсуда

Виталий Писанец накануне находился в гостях у своего друга в селе Погребы Броварского района, утверждают СМИ.

В Киевской области нашли мертвым одного из столичных судей. Об этом сообщает региональное управление Нацполици в воскресенье, 12 сентября.

«Полиция Киевщины подтверждает факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, погибший – судья Печерского районного суда города Киева Виталий Писанец. Накануне он находился в гостях у своего друга.Тело судьи лежало на полу гостиной дома, а на его одежде были пятна бурого цвета. При этом телесных повреждений на трупе не было. Умершего судью направили в Бровары для проведения экспертизы и установления причины смерти.

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