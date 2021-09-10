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Главная » Украина » Политика
18:30 12 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Всем пенсионерам индексируют пенсии

Восстановлением справедливости назвал глава правительства индексацию пенсий всем категориям пенсионеров ежегодно с 1 марта.

В Украине индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. Правительство также начало работу над введением накопительной пенсионной системы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или ученые были исключены из механизма индексации. Мы восстановили справедливость», – написал премьер в Facebook.

Он добавил, что в законе будет указана точная дата индексации – 1 марта.

Также глава правительства добавил, что также идет работа над введением накопительной пенсионной системы – «чтобы украинцы, наконец, получали достойные пенсионные выплаты».

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Тэги: Шмыгаль, индексация пенсий, правительство украины
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