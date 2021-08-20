Приложение Дія предупредит о кредитных мошенниках

Уведомление предупредит о том, что неизвестные пытаются взять на имя пользователя кредит в банке.

В ближайшее время в приложении Дія появится услуга, уведомляющая пользователя о том, что банк проверяет его кредитную историю. Это поможет избежать мошенничества с кредитами. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Через несколько недель мы запустим услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю», – сказал министр в программе Подробности недели на телеканале Интер.

Помимо этого пользователей приложения ожидает еще много других услуг, связанных, в частности, с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.

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