НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
00:18 13 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве произошла авария с участием девяти автомобилей

На Столичном шоссе в Киеве произошла авария. В результате ДТП травмы получили пять человек, среди них – ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, информацию о ДТП спасатели получили в 15:44. Сразу же к месту происшествия были направлено спасателей.

Как оказалось, в одном из авто водителя зажало между сиденьем и панелью приборов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

«Кроме того, чтобы предупредить возможное возгорание одного из автомобилей, бойцы отключили аккумуляторную батарею и смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы», – говорится в сообщении.

Всего в результате аварии получили травмы пять человек, из них один – ребенок. Двое госпитализированы, двоим взрослым и ребенку медицинская служба оказала помощь на месте.

Причина ДТП устанавливается.

Источник:
Тэги: Киев, авария, автомобили
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.01.2020 12:14
В Киеве авто влетело в остановку с людьми
ТОР
02.01.2020 16:01
Виновника аварии в столице приговорили к семи годам тюрьмы
ТОР
20.09.2019 12:43
В Киеве авто влетело в автобус на скорости 260 км/ч
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com