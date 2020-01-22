В Киеве произошла авария с участием девяти автомобилей

На Столичном шоссе в Киеве произошла авария. В результате ДТП травмы получили пять человек, среди них – ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, информацию о ДТП спасатели получили в 15:44. Сразу же к месту происшествия были направлено спасателей.

Как оказалось, в одном из авто водителя зажало между сиденьем и панелью приборов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

«Кроме того, чтобы предупредить возможное возгорание одного из автомобилей, бойцы отключили аккумуляторную батарею и смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы», – говорится в сообщении.

Всего в результате аварии получили травмы пять человек, из них один – ребенок. Двое госпитализированы, двоим взрослым и ребенку медицинская служба оказала помощь на месте.

Причина ДТП устанавливается.

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