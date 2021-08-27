Главная » Украина » Общество
01:22 13 Сентября 2021 0 Комментарии
На Закарпатье появился первый полицейский патруль на самокатах
В Ужгороде полицейские на электросамокатах отправились на свое первое патрулирование. Они смогут оперативно реагировать на вызовы.
Как сообщает полиция Закарпатской области, патрульные будут объяснять, как правильно нужно вести себя на таком виде транспорта.
«Кроме того, инспекторы смогут оперативно реагировать на вызовы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что такие патрулирование будут осуществляться только в светлое время суток и, конечно, полицейские будут в полном снаряжении.
Источник:
Тэги: Закарпатье, полицейские, электросамокат
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПолицейские подали в суд на Трампа из-за атаки на Капитолий
27.08.2021 02:47
ТОР
ТОРНа Закарпатье сгорел отель из-за удара молнии
17.07.2021 04:14