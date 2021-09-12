В Харькове прошел марш за права ЛГБТ

В Харькове состоялся марш равенства KharkivPride, собравший, по предварительным оценкам, около двух тысяч участников.

Участники марша прошли от площади Свободы до станции метро Ботанический сад на проспекте Науки.

По обеим сторонам от колонны шли правоохранители и ехали полицейские автобусы. Движение общественного транспорта было перекрыто.

Люди шли с плакатами в рукам: «Равенство для всех – безопасность для всех!», «Бунтуй, люби, права не отдавай!», «Love is love», «Любви нет предела», «Нет важнее любви», «Мы не ошибка» и др.

Марш прошел без инцидентов.

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