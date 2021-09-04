НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
05:40 13 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У полутора тысяч вернувшихся из Украины хасидов обнаружили COVID-19

Коронавирус обнаружили у 1 439 хасидов-паломников, вернувшихся в Израиль из Украины. 205 паломников подозревают в подделке тестов.

Всего за выходные инфекцию выявили у 1,7 тысяч вернувшихся из-за границы израильтян. Из них 1 439 человек прибыли с празднования Рош ха-Шана в Украине.

Также отмечается, что около двух тысяч израильтян находятся в Украине из-за положительных тестов на коронавирус.

Им предстоит вдали от дома соблюдать режим самоизоляции, и в Израиль вернуться они смогут только после выздоровления.

Источник:
Тэги: Израиль, хасиды, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.09.2021 17:30
В Умань прибыли полицейские из Израиля
ТОР
24.05.2021 05:07
Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения
ТОР
06.05.2021 03:22
Израиль запретил украинцам въезд из-за коронавируса
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com