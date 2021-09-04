У полутора тысяч вернувшихся из Украины хасидов обнаружили COVID-19

Коронавирус обнаружили у 1 439 хасидов-паломников, вернувшихся в Израиль из Украины. 205 паломников подозревают в подделке тестов.

Всего за выходные инфекцию выявили у 1,7 тысяч вернувшихся из-за границы израильтян. Из них 1 439 человек прибыли с празднования Рош ха-Шана в Украине.

Также отмечается, что около двух тысяч израильтян находятся в Украине из-за положительных тестов на коронавирус.

Им предстоит вдали от дома соблюдать режим самоизоляции, и в Израиль вернуться они смогут только после выздоровления.

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