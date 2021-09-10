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06:44 13 Сентября 2021 0 Комментарии
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты
В выходные Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности.
Были успешно проведены испытания частей ракеты, двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания боеголовки и др.
Разработка крылатой ракеты большой дальности продолжалась в течение последних двух лет.
Известно, что запущенные новые ракеты пролетели по траекториям над территорией республики и ее территориальными водами и поразили цели на расстоянии полторы тысячи километров.
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Тэги: КНДР, крылатые ракеты
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