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Главная » Мир » Общество
06:44 13 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

КНДР провела испытания новой крылатой ракеты

В выходные Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

Были успешно проведены испытания частей ракеты, двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания боеголовки и др.

Разработка крылатой ракеты большой дальности продолжалась в течение последних двух лет.

Известно, что запущенные новые ракеты пролетели по траекториям над территорией республики и ее территориальными водами и поразили цели на расстоянии полторы тысячи километров.

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Тэги: КНДР, крылатые ракеты
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