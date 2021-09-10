КНДР провела испытания новой крылатой ракеты

В выходные Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

Были успешно проведены испытания частей ракеты, двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания боеголовки и др.

Разработка крылатой ракеты большой дальности продолжалась в течение последних двух лет.

Известно, что запущенные новые ракеты пролетели по траекториям над территорией республики и ее территориальными водами и поразили цели на расстоянии полторы тысячи километров.

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