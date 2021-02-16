СБУ задержала бывшего «командира ДНР»

Задержанный активный участник незаконного вооруженного формирования предоставил информацию о других сепаратистах.

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали гражданина Украины, бывшего «командира мотострелкового взвода» в «ДНР». В 2014 -2015 годах житель Курахово Донецкой области по идейным убеждениям воевал против ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области».

Задержанный уже признал свою вину. Он подтвердил факт своего пребывания в «должности командира 2 мотострелкового взвода батальона Оплот» в «ДНР», а затем в должности «дежурного» в «Русской православной армии».

Подозреваемый в ходе следствия предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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