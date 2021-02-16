СБУ задержала бывшего «командира ДНР»
Задержанный активный участник незаконного вооруженного формирования предоставил информацию о других сепаратистах.
Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали гражданина Украины, бывшего «командира мотострелкового взвода» в «ДНР». В 2014 -2015 годах житель Курахово Донецкой области по идейным убеждениям воевал против ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области».
Задержанный уже признал свою вину. Он подтвердил факт своего пребывания в «должности командира 2 мотострелкового взвода батальона Оплот» в «ДНР», а затем в должности «дежурного» в «Русской православной армии».
Подозреваемый в ходе следствия предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.