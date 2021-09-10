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09:00 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ думает включить жителей ОРДЛО в программу переселения

Украинцам на Донбассе могут предложить участие в программе, предлагающей льготы, пособия и работу в российских регионах.

МВД РФ предлагает включить жителей ОРДЛО в российскую программу переселения. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 сентября.

Ведомство готовит указ, предлагающий внести изменения для предоставления жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории России.

Программа предлагает желающим переселиться в приоритетные для правительства России регионы льготы, пособия, работу и в некоторых случаях жилье.

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Тэги: Россия, Донецк, Луганск, ОРДЛО, программа переселения
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