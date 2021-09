Талибы начали казнить людей в Афганистане

Служба безопасности «Талибана», захватившего власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей и освободили четверых малолетних детей. Об этом сообщает агентство Aamaj News в понедельник, 13 сентября.

«Спецоперацию» провели в ночь на понедельник. Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте.

В свою очередь накануне ночью несколько афганских сетевых СМИ сообщили о крупном столкновении в Мазари-Шарифе. Как предполагали журналисты, это мог быть бой талибов с другими боевиками или же вооруженная разборка между самими талибами.

При этом афганцы публикуют в соцсетях видео, как в разных регионах страны похищают людей и расправляются над ними. Начались и публичные избиения женщин. Однако нет никаких официальных сообщений, разъясняющих происходящее.

#New: Detention of Panjshires continue in Kabul. This video was sent to me showing 4 youth being detained by the Taliban in Salang Wat, Panjshiri populated area of Kabul. pic.twitter.com/C9o025ZLuo

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) September 13, 2021