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12:00 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Талибы начали казнить людей в Афганистане

Из регионов страны поступают сообщения о проведении смертных казней без суда. Также начались публичные избиения женщин.

Служба безопасности «Талибана», захватившего власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей и освободили четверых малолетних детей. Об этом сообщает агентство Aamaj News в понедельник, 13 сентября.

«Спецоперацию» провели в ночь на понедельник. Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте.

В свою очередь накануне ночью несколько афганских сетевых СМИ сообщили о крупном столкновении в Мазари-Шарифе. Как предполагали журналисты, это мог быть бой талибов с другими боевиками или же вооруженная разборка между самими талибами.

При этом афганцы публикуют в соцсетях видео, как в разных регионах страны похищают людей и расправляются над ними. Начались и публичные избиения женщин. Однако нет никаких официальных сообщений, разъясняющих происходящее.

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Тэги: Афганистан, талибы, казнь
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