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00:09 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Турции попал в ДТП автобус с украинскими туристами

Автобус неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, ехавшей навстречу.

В Турции попал в ДТП туристический автобус, который вез украинцев из Бодрума в Денизли.

Как сообщает Hurriyet, автобус неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, ехавшей навстречу.

После столкновения автобус съехал на обочину и перевернулся. Водитель автобуса погиб на месте аварии, еще 35 человек из автобуса и маршрутки получили травмы.

Пострадавших доставили в разные больницы городов Стамбул и Денизли.

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Тэги: Турция, туристы, дорожно-транспортное происшествие
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