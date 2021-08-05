Главная » Украина » Происшествия
00:09 14 Сентября 2021 0 Комментарии
В Турции попал в ДТП автобус с украинскими туристами
Автобус неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, ехавшей навстречу.
В Турции попал в ДТП туристический автобус, который вез украинцев из Бодрума в Денизли.
Как сообщает Hurriyet, автобус неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, ехавшей навстречу.
После столкновения автобус съехал на обочину и перевернулся. Водитель автобуса погиб на месте аварии, еще 35 человек из автобуса и маршрутки получили травмы.
Пострадавших доставили в разные больницы городов Стамбул и Денизли.
Источник:
Тэги: Турция, туристы, дорожно-транспортное происшествие
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Турции из-за лесных пожаров эвакуировали украинских туристов
05.08.2021 04:24
ТОРВ Турции разбился автобус с туристами из России
03.08.2021 07:19