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05:24 14 Сентября 2021 0 Комментарии
Папа Франциск призвал священников не читать длинные проповеди
Об этом в понедельник, 13 сентября, Франциск заявил, обращаясь к духовенству Словакии во время визита в страну.
В частности, Франциск призвал ограничить проповеди до 10-15 минут.
По мнению понтифика, священники также должны избегать в своих речах слов, которые не несут эмоций и оставляют паству равнодушной.
Присутствовавшие встретили его предложение аплодисментами.
«Я вижу, как монахини начали хлопать. Они больше всего страдают от наших проповедей», – сказал Франциск.
Ранее папа Франциск уже призывал священников сокращать свои выступления, так как «прихожане от долгих речей не по сути скучают».
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Тэги: священники, папа римский Франциск, проповеди
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