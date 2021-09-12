Папа Франциск призвал священников не читать длинные проповеди

Об этом в понедельник, 13 сентября, Франциск заявил, обращаясь к духовенству Словакии во время визита в страну.

В частности, Франциск призвал ограничить проповеди до 10-15 минут.

По мнению понтифика, священники также должны избегать в своих речах слов, которые не несут эмоций и оставляют паству равнодушной.

Присутствовавшие встретили его предложение аплодисментами.

«Я вижу, как монахини начали хлопать. Они больше всего страдают от наших проповедей», – сказал Франциск.

Ранее папа Франциск уже призывал священников сокращать свои выступления, так как «прихожане от долгих речей не по сути скучают».

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