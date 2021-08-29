Укрзализныця потратила на некачественную продукцию 25 млн гривен

Некачественные прокладки для рельсовых путей могли привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге.

Правоохранители выявили растрату государственных средств должностными лицами регионального филиала Юго-Западная железная дорога АО Укрзализныця при проведении закупки по поставке прокладок для рельсовых путей. Об этом сообщает прокуратура Киева во вторник, 14 сентября.

«Как установлено следствием, предприятие-поставщик с целью уменьшения собственных расходов и получения сверхприбыли нарушает технологию изготовления указанных резиновых прокладок путем замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы. Указанное подтверждается заключением лабораторных исследований», – говорится в сообщении.

Указано, что в результате использования указанной продукции происходит преждевременная порча прокладок для рельсовых путей, что приводит к увеличению расходов, а также создает предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

Но должностные лица филиала УЗ, которые непосредственно организуют работу комиссии входного контроля, и руководство отраслевой службы путей, каких-либо действий, направленных на прекращение поставок недоброкачественной продукции, не осуществили.

«Более того, действуя в интересах вышеуказанной коммерческой структуры, организовали прием товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям ГОСТ и безосновательно перечислили предприятию-производителю более 25 млн грн за продукцию сомнительного качества», – отметили в прокуратуре.

В ходе осмотров были выявлены и изъяты резиновые прокладки для рельсовых путей низкого качества производства.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанную продукцию и сообщении о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления (ч.3 ст.191 УК Украины).

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