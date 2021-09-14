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Главная » Мир » Политика
19:00 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД талибов начал принимать иностранных дипломатов

Первые дипломатические контакты с властями талибов провели представители Китая и Пакистана.

Министр иностранных дел Афганистана Маулви Амир Хан Моттаки, назначенный временным правительством «Талибана», провел первые встречи с иностранными делегациями. Во вторник, 14 сентября, спикер МИД Мохаммад Найем сообщил в Twitter о встречах с делегациями Китая и Пакистана.

Как сообщается, посол КНР Ван Ю поздравил новое афганское правительство и заявил, что Китай продолжит гуманитарное, экономическое и политическое сотрудничество с Афганистаном.

Моттаки сообщил о получении 3,3 млн вакцин от коронавируса и поблагодарил Китай за помощь.

Также он встретился с послом Пакистана Мансуром Ахмад Ханом, с которым обсудил передвижение людей между Спин Болдаком (КПП на границе с Пакистаном) и Чаманом (город в Пакистане).

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Тэги: Афганистан, талибы
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