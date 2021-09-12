Украинский олимпиец пригрозил сменой гражданства

На «Суспільне Спорт» олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев прокомментировал ситуацию в сборной Украины.

27-летний гимнаст, который отбывает летнюю дисквалификацию за допинг, в частности, рассказал о конфликте в национальной команде.

«Если меня вернут в спорт, то, скажем так, сюсюканья не будет – будет ультиматум: или я готовлюсь по полной, мне предоставляют все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня – и я еду туда, где мне будет комфортно работать, – заявил Верняев. – Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен, и делайте мне полные условия, или не нужен – и отпускайте».

Позже спортсмен уточнил, что «не собирается шантажировать кого-то своим переездом в другое государство».

На Играх-2016 Верняев взял две медали: «золото» на брусьях и «серебро» в многоборье.

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