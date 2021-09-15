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Главная » Мир » Спорт
04:21 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Столицу Олимпиады-1960 переименовали. чтобы не обижать индейцев

Скво-Вэлли, расположенный в штате Калифорния, который принимал зимнюю Олимпиаду-1960, официально переименован в Палисадес-Тахо.

Причина такого решения кроется в том, что словом «скво» называли женщин из индейских племен.

Администрация курорта отметила, что этот термин «долго использовался как уничижительный и бесчеловечный по отношении к индейской женщине».

Против его использования в таком контексте протестовали местные индейцы. Сейчас слово «скво» воспринимается американцами как оскорбление представительниц коренных народов.

Палисадес-Тахо означает «окрестности озера Тахо».

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Тэги: Олимпиада, индейцы
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