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04:21 15 Сентября 2021 0 Комментарии
Столицу Олимпиады-1960 переименовали. чтобы не обижать индейцев
Скво-Вэлли, расположенный в штате Калифорния, который принимал зимнюю Олимпиаду-1960, официально переименован в Палисадес-Тахо.
Причина такого решения кроется в том, что словом «скво» называли женщин из индейских племен.
Администрация курорта отметила, что этот термин «долго использовался как уничижительный и бесчеловечный по отношении к индейской женщине».
Против его использования в таком контексте протестовали местные индейцы. Сейчас слово «скво» воспринимается американцами как оскорбление представительниц коренных народов.
Палисадес-Тахо означает «окрестности озера Тахо».
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Тэги: Олимпиада, индейцы
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