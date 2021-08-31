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06:37 15 Сентября 2021 0 Комментарии
Лукьяновское СИЗО может стать гостиницей
Лукьяновский следственный изолятор в Киеве может быть перепрофилирован в гостиницу. Речь идет не обо всем комплексе, а о части помещений.
Как рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина, сначала закроют самый старый 200-летний корпус – так называемый «Катька».
«Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего», – отметил Малюська.
Он добавил, что сейчас в СИЗО содержится более двух тысяч человек, а объект, который строится на замену на Бориспольской трассе, рассчитан на одну тысячу.
«Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке», – добавил глава Минюста.
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Тэги: СИЗО, гостиница
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