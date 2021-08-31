Лукьяновское СИЗО может стать гостиницей

Лукьяновский следственный изолятор в Киеве может быть перепрофилирован в гостиницу. Речь идет не обо всем комплексе, а о части помещений.

Как рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина, сначала закроют самый старый 200-летний корпус – так называемый «Катька».

«Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего», – отметил Малюська.

Он добавил, что сейчас в СИЗО содержится более двух тысяч человек, а объект, который строится на замену на Бориспольской трассе, рассчитан на одну тысячу.

«Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке», – добавил глава Минюста.

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