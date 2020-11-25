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07:42 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава КНР отказался встречаться с Байденом

Китайский лидер Си Цзиньпин отказал президенту США Джо Байдену в личной встрече, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Телефонный разговор политиков 9 сентября продолжался полтора часа. В ходе беседы глава Белого дома предложил Цзиньпину провести двусторонний саммит с целью вывода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином.

В ответ на это, утверждают источники, глава КНР предложил Байдену придерживаться менее агрессивной риторики в отношении Китая.

По мнению журналистов, нежелание Цзиньпина встречаться с Байденом продиктовано рисками, связанными с коронавирусом. В издании напомнили, что с начала пандемии (с января 2020 года) китайский лидер не покидал страну.

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Тэги: Китай, Си Цзиньпин, Джозеф Байден
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