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08:02 15 Сентября 2021 0 Комментарии
ЕСПЧ признал незаконным запрет в России партии Лимонова
Компенсацию в размере 10 тысяч евро поделят между собой двое детей Лимонова и четверо бывших членов НБП: Аверин, Дмитриев, Фомченков и Волынец.
В 2018 году Эдуард Лимонов назвал страсбургских судей «холуями ЕС и США» – они тогда присудили компенсации нацболам, отсидевшим за захват приемной АП, но все еще не вынесли решения по жалобе на запрет НБП.
Теперь ЕСПЧ признал запрет партии нарушением Европейской конвенции.
Компенсацию в размере 10 тысяч евро поделят между собой двое детей Лимонова и четверо бывших членов НБП: Аверин, Дмитриев, Фомченков и Волынец.
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Тэги: Европейский суд по правам человека, партия, Эдуард Лимонов
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