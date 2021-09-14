В Украине продлят действие COVID-сертификата

Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия паспорта вакцинации на полгода.

Власти Украины решили продлить срок действия международных свидетельств о вакцинации от коронавируса с шести месяцев до года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН во вторник, 14 сентября.

По его словам, граждане, у которых COVID-сертификат оформлен только до декабря, могут не волноваться.

«Анонсирую продление действия «ковидного» сертификата, который ранее имел срок действия шесть месяцев, на один год», – уточнил глава Минздрава.

Также Ляшко напомнил, что привитые украинцы в случае ужесточения в стране карантина будут иметь ряд привилегий: посещать спортзалы, массовые мероприятия и другие.

При этом владельцам бизнеса предоставят выбор: либо работать с ограничениями, действующими в той или иной зоне карантина, либо принимать исключительно вакцинированных от COVID-19 клиентов.

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