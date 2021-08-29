COVID-прививки получили более 6 млн украинцев

Активнее всего украинцы вакцинируются препаратами американских компаний – Pfizer и Moderna.

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 141 796 человек. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября.

При этом первую дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы – 74 182 человека.

Вчера в Украине работали 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 50 799. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 38 574, Sinovac – 35 118 и AstraZeneca 17 305.

С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 13916

Винницкая область – 3853

Волынская – 899

Днепропетровская – 6179

Донецкая – 2338

Житомирская – 1713

Закарпатская – 1031

Запорожская – 2312

Ивано-Франковская – 1007

Киевская – 6890

Кировоградская – 1161

Луганская – 1553

Львовская – 4560

Николаевская – 1940

Одесская – 2528

Полтавская – 1626

Ровенская – 1465

Сумская – 1877

Тернопольская – 1445

Харьковская – 7063

Херсонская – 1582

Хмельницкая – 224/1696

Черкасская – 2161

Черновицкая – 1176

Черниговская – 1375

Тэги: Pfizer, вакцинация, covid-19, COVID-прививки, Moderna