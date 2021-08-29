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13:00 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

COVID-прививки получили более 6 млн украинцев

Активнее всего украинцы вакцинируются препаратами американских компаний – Pfizer и Moderna.

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 141 796 человек. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября.

При этом первую дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы – 74 182 человека.

Вчера в Украине работали 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 50 799. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 38 574, Sinovac – 35 118 и AstraZeneca 17 305.

С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 13916
  • Винницкая область – 3853
  • Волынская – 899
  • Днепропетровская – 6179
  • Донецкая – 2338
  • Житомирская – 1713
  • Закарпатская – 1031
  • Запорожская – 2312
  • Ивано-Франковская – 1007
  • Киевская – 6890
  • Кировоградская – 1161
  • Луганская – 1553
  • Львовская – 4560
  • Николаевская – 1940
  • Одесская – 2528
  • Полтавская – 1626
  • Ровенская – 1465
  • Сумская – 1877
  • Тернопольская – 1445
  • Харьковская – 7063
  • Херсонская – 1582
  • Хмельницкая – 224/1696
  • Черкасская – 2161
  • Черновицкая – 1176
  • Черниговская – 1375
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Тэги: Pfizer, вакцинация, covid-19, COVID-прививки, Moderna
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