COVID-прививки получили более 6 млн украинцев
Активнее всего украинцы вакцинируются препаратами американских компаний – Pfizer и Moderna.
В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 141 796 человек. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября.
При этом первую дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы – 74 182 человека.
Вчера в Украине работали 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 50 799. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 38 574, Sinovac – 35 118 и AstraZeneca 17 305.
С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 13916
- Винницкая область – 3853
- Волынская – 899
- Днепропетровская – 6179
- Донецкая – 2338
- Житомирская – 1713
- Закарпатская – 1031
- Запорожская – 2312
- Ивано-Франковская – 1007
- Киевская – 6890
- Кировоградская – 1161
- Луганская – 1553
- Львовская – 4560
- Николаевская – 1940
- Одесская – 2528
- Полтавская – 1626
- Ровенская – 1465
- Сумская – 1877
- Тернопольская – 1445
- Харьковская – 7063
- Херсонская – 1582
- Хмельницкая – 224/1696
- Черкасская – 2161
- Черновицкая – 1176
- Черниговская – 1375