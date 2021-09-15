Топ-менеджер НБУ Матузка лоббирует интересы Виктории Михайле и «Альфа-Банка»

Заместитель председателя правления НБУ Ярослава Матузко лоббирует интересы Виктории Михайле и «Альфа-Банка Украина» в банковском секторе Украины за вознаграждение, сообщает высокопоставленный источник в НБУ.

Заместитель председателя правления НБУ Ярослава Матузко лоббирует интересы Виктории Михайле и «Альфа-Банка Украина» в банковском секторе Украины за вознаграждение, сообщает высокопоставленный источник в НБУ.

На должности заместителя главы НБУ Ярослав Матузка отвечает за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

После своего назначения Ярослав Матузко начал активно лоббировать интересы «Альфа-Банк Украина». В частности, как сообщил источник, он всячески продвигал сделку по продаже АО «ЮНЕКС БАНК», который купила группа компаний Dragon Capital совместно с банкиром Иваном Свитеком. Последний много лет работал генеральным менеджером и членом правления украинского «Альфа-Банка», а до этого работал в российских банках. Деньги на покупку доли АО «ЮНЕКС БАНК» в размере 25% ему дали собственники «Альфа-Банка». Таким образом

Также по информации из окружения главы НБУ Кирилла Шевченко, Ярослав Матузко прикрывает финансовую деятельность «Альфа-Банк Украина»

Как сообщалось, Ярослав Матузка также работал в «Родовид Банке», который обанкротился в 2009 году. До 2017 года Матузка был членом наблюдательного совета этого банка, который был национализирован и ликвидирован по приказу экс-главы Минфина Оксаны Маркаровой — подружки Яресько и экс-главы НБУ Гонтаревой, что сбежала в Лондон.

Основным владельцем «Родовида» к банкротству номинально числился прыгун с шестом, олимпийский чемпион Сергей Бубка. На самом деле банк контролировал олигарх Дмитрий Фирташ, который, кроме «Родовид банка», еще и довел до банкротства крупнейший в Украине «Надра Банк», а также младший бизнес-партнер Фирташа Денис Горбуненко. Матузка — их доверенное лицо, помог спрятать концы в воду при банкротстве «Родовид банка».

В банковских кругах говорят, что Матузка был назначен в Нацбанк по протекции Фирташа и Горбуненко. Однако, как видно, он работает на два «фронта».