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Главная » Украина » Политика
16:00 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВСУ провели учения по уничтожению диверсантов возле Крыма

По легенде учений десантники должны были нейтрализовать несколько групп вооруженных людей, которые вошли в населенный пункт.

Украинские десантники провели учения по уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника в городских условиях вблизи административной границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ в среду, 15 сентября.

По легенде учений десантники должны были нейтрализовать несколько групп вооруженных людей, которые вошли в населенный пункт. Во время учения отработаны вопросы планирования операции, организации взаимодействия между подразделениями во время поисковой и непосредственно боевой операции.

Как подчеркнул командующий, генерал-лейтенант Сергей Наев, на сегодня подобные учения являются крайне актуальными и важными, ведь в основном выполнения задач происходит именно в урбанизированной местности.

Источник:
Тэги: крым, учения, диверсанты, всу
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