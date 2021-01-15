Чиновника Минобороны поймали на взятке в $30 тысяч

Чиновник вместе с сообщником обещал решить вопрос с выделением земли под строительство в Гостомеле.

Начальник Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны вместе с посредником задержан на получении взятки в 30 тысяч долларов, сообщает Офис генпрокурора в среду, 15 сентября.

По данным следствия, они требовали от представителя общества деньги за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома в пгт Гостомель Киевской области.

Также они обещали содействие в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в пгт. Гостомель в пользование на условиях аренды и заключения с Центральным территориальным управлением капитального строительства Минобороны договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка.

Они были задержаны после получения второй части взятки в сумме 20 тысяч долларов.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие участники схемы.

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