НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
17:00 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чиновника Минобороны поймали на взятке в $30 тысяч

Чиновник вместе с сообщником обещал решить вопрос с выделением земли под строительство в Гостомеле.

Начальник Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны вместе с посредником задержан на получении взятки в 30 тысяч долларов, сообщает Офис генпрокурора в среду, 15 сентября.

По данным следствия, они требовали от представителя общества деньги за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома в пгт Гостомель Киевской области.

Также они обещали содействие в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в пгт. Гостомель в пользование на условиях аренды и заключения с Центральным территориальным управлением капитального строительства Минобороны договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка.

Они были задержаны после получения второй части взятки в сумме 20 тысяч долларов.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие участники схемы.

Источник:
Тэги: взятка, минобороны, чиновник
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.01.2021 14:09
В Киеве чиновник вымогал взятку за размещение электрозаправок
ТОР
16.12.2019 13:00
Чиновника ГФС будут судить за мошенничество
ТОР
04.09.2019 19:18
Одесский чиновник, вымогавший взятки у предпринимателей, может занять высокую должность в налоговой
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com