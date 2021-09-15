Как врезать трубы бойлера к водоснабжению?
Решив поставить у себя дома бойлер, вы неизменно столкнетесь с необходимостью подключения оборудования к водопроводу. Это не такая уж сложная задача, однако она требует знания многих деталей.
Как правильно подключить бойлер к водопроводу
Врезка будет отличаться для пластиковых и стальных труб, однако в обоих случаях процесс достаточно простой.
Решив поставить у себя дома бойлер, вы неизменно столкнетесь с необходимостью подключения оборудования к водопроводу. Это не такая уж сложная задача, однако она требует знания многих деталей. Вне зависимости от того, выберете ли вы 30-литровый бойлер Аристон или 100-литровую модель Bosch, процесс врезки в трубы водоснабжения будет примерно одинаковым. Купить бойлеры и все необходимое для их монтажа можно в интернет-магазине Венкон. А теперь поговорим о правильной процедуре подключения.
Что необходимо знать перед началом монтажа?
Если вы решили монтировать водонагреватель своими силами, нужно познакомиться с правилами установки. Первый вопрос, на который нужно ответить — устанавливаете ли вы проточный или накопительный бойлер? Оба типа служат для нагрева воды и подачу ее в кран, одна принцип действия немного отличается:
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В накопительных бойлерах есть ТЭН и бак с большим объемом воды, который этот ТЭН постепенно нагревает.
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В проточных вода нагревается сразу, проходя через колбу с ТЭНом. Внутри такого агрегата жидкость не хранится.
Выбор того или иного типа зависит от потребностей в горячей воде. При использовании сразу нескольких источников горячей воды лучше взять накопительный прибор — он будет выдавать жидкость со стабильной температурой. А вот если горячая вода будет использоваться часто и много, то лучше отдать предпочтение проточному типу. Подключаться такие бойлеры тоже будут по-разному.
При выборе места для установки бойлера нужно учесть следующие моменты:
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Наличие достаточного количества свободного пространства для последующего обслуживания бойлера.
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Крепкая стена из кирпича или бетона, которая сможет выдержать вес бака (в случае использования накопительного бойлера).
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Хорошая электропроводка. Это особенно актуально для проточных мощных водонагревателей.
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Расположение труб, стояков и прочих элементов системы водоснабжения — чем ближе все это будет к агрегату, тем меньше усилий отнимет монтаж.
Какие инструменты нужны для подключения водонагревателя к водопроводу?
Необходимые инструменты и расходные материалы могут несколько отличаться в зависимости от конкретной модели бойлера.
Материалы и орудия труда могут отличаться из-за модели и типа оборудования. Хотя есть стандартный перечень того, что понадобится в любом случае:
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уровень и рулетка;
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перфоратор с насадками;
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кусачки и щипцы;
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ключи (гаечные, разводные);
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запорная арматура;
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тройники;
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трубы, подходящие для горячего водовода;
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герметики;
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шланги;
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крепления.
Различные схемы подключения бойлера
Можно подключить бойлер напрямую или через группу безопасности. Эти варианты будут немного отличаться:
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Подключение напрямую хорошо подходит для небольших по объему бойлеров или проточных водонагревателей. Он возможен при слабом давлении внутри водопровода. Если будете монтировать водонагреватель в квартире, нужно будет устанавливать запорные краны.
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Группа безопасности понадобится, если вы монтируете бойлер косвенного нагрева. Она также будет нужна при высоком давлении внутри труб водоснабжения, защищая бойлер от лишнего напора жидкости.