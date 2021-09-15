Как врезать трубы бойлера к водоснабжению?

Решив поставить у себя дома бойлер, вы неизменно столкнетесь с необходимостью подключения оборудования к водопроводу. Это не такая уж сложная задача, однако она требует знания многих деталей.

Как правильно подключить бойлер к водопроводу

Врезка будет отличаться для пластиковых и стальных труб, однако в обоих случаях процесс достаточно простой.

Решив поставить у себя дома бойлер, вы неизменно столкнетесь с необходимостью подключения оборудования к водопроводу. Это не такая уж сложная задача, однако она требует знания многих деталей. Вне зависимости от того, выберете ли вы 30-литровый бойлер Аристон или 100-литровую модель Bosch, процесс врезки в трубы водоснабжения будет примерно одинаковым. Купить бойлеры и все необходимое для их монтажа можно в интернет-магазине Венкон. А теперь поговорим о правильной процедуре подключения.

Что необходимо знать перед началом монтажа?

Если вы решили монтировать водонагреватель своими силами, нужно познакомиться с правилами установки. Первый вопрос, на который нужно ответить — устанавливаете ли вы проточный или накопительный бойлер? Оба типа служат для нагрева воды и подачу ее в кран, одна принцип действия немного отличается:

В накопительных бойлерах есть ТЭН и бак с большим объемом воды, который этот ТЭН постепенно нагревает.

В проточных вода нагревается сразу, проходя через колбу с ТЭНом. Внутри такого агрегата жидкость не хранится.

Выбор того или иного типа зависит от потребностей в горячей воде. При использовании сразу нескольких источников горячей воды лучше взять накопительный прибор — он будет выдавать жидкость со стабильной температурой. А вот если горячая вода будет использоваться часто и много, то лучше отдать предпочтение проточному типу. Подключаться такие бойлеры тоже будут по-разному.

При выборе места для установки бойлера нужно учесть следующие моменты:

Наличие достаточного количества свободного пространства для последующего обслуживания бойлера.

Крепкая стена из кирпича или бетона, которая сможет выдержать вес бака (в случае использования накопительного бойлера).

Хорошая электропроводка. Это особенно актуально для проточных мощных водонагревателей.

Расположение труб, стояков и прочих элементов системы водоснабжения — чем ближе все это будет к агрегату, тем меньше усилий отнимет монтаж.

Какие инструменты нужны для подключения водонагревателя к водопроводу?

Необходимые инструменты и расходные материалы могут несколько отличаться в зависимости от конкретной модели бойлера.

Материалы и орудия труда могут отличаться из-за модели и типа оборудования. Хотя есть стандартный перечень того, что понадобится в любом случае:

уровень и рулетка;

перфоратор с насадками;

кусачки и щипцы;

ключи (гаечные, разводные);

запорная арматура;

тройники;

трубы, подходящие для горячего водовода;

герметики;

шланги;

крепления.

Различные схемы подключения бойлера

Можно подключить бойлер напрямую или через группу безопасности. Эти варианты будут немного отличаться: