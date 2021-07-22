Бюджет-2022: на дорожные работы выделили 124 млрд

В следующем году власти планируют продолжить работу по масштабным инфраструктурным проектам.

В проекте госбюджета на 2022 год заложил 124,1 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом во время представления документа на заседании Кабмина в среду, 15 сентября, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«При 100% выборке средств МФО, правительств иностранных государств и выполнения договоров этот ресурс может быть увеличен», – отметил он.

Так, в 2022 году Дорожный фонд составит 78,6 млрд грн, от международных финансовых организаций и правительств других государств будет привлечено 5,5 млрд грн (8,2 млрд грн при условии 100% выборки этих средств) и еще 40 млрд грн составят заимствования под госгарантии.

Кроме того, в 2022 году предлагается направить 16,1 млрд гривен на развитие транспортной инфраструктуры.

В частности, за счет бюджета в 2022 году планируется электрифицировать 101 км железнодорожных путей, приобрести 12 поездов для проекту City Express, приобрести 100 пассажирских вагонов и модернизировать 200 км железнодорожных путей. На это планируется выделить 10 млрд гривен.

Еще 5,5 млрд гривен планируют направить на строительство и реконструкцию аэропортов. На ремонт судоходных шлюзов предусмотрено 600 млн гривен.

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