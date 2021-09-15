Денис Мандичев: полномочия суда в вопросах контроля по процедурам банкротства физлиц необходимо раширить

Судебный контроль в процедуре банкротства физического лица представляет собой комплекс действий по проверке и оценке процессуальных действий всех участников подобных дел.

Судебный контроль в процедуре банкротства физического лица представляет собой комплекс действий по проверке и оценке процессуальных действий всех участников подобных дел. Главным недостатком процессуального законодательства Украины является то, что оно не содержит всего комплекса правовых механизмов по обеспечению баланса между интересами кредиторов и финансовым состоянием должников. Для исправления сложившейся ситуации необходимо расширить полномочия суда – считает судья хозяйственного суда Денис Мандичев

По мнению судьи Мандичева, в усовершенствовании нуждается процессуальный механизм судебного контроля за арбитражным управляющим, а также инструменты для утверждения плана реструктуризации долгов по инициативе суда.

Так, после открытия производства в деле о неплатежеспособности физических лиц, расширяется круг субъектов, на которых распространяется судебный контроль. В процедуре появляется новая процессуальная фигура – арбитражный управляющий, на которого возлагается широкий круг обязанностей согласно ст. 114 Кодекса Украины по процедурам банкротства. Судебный контроль за арбитражным управляющим заключается в оценке добросовестности и непредубежденности его действий. Соответствующий процессуальный механизм обеспечения судебного контроля, на нынешнем этапе, в законодательстве не разработан – отмечает судья.

Кроме того, распространенной проблемой является несогласие кредиторов с планами реструктуризации долгов, которые предлагают должники. Обычно, физлица которые обращаются с заявлениями о признании их банкротами, пытаются списать большую часть долгов, с чем кредиторы не соглашаются и подают ходатайства о закрытии производств. Закрытие производства в деле о признании физического лица банкротом ограничивает его право на восстановление своего финансового состояния и противоречит принципам судопроизводства. Судебный контроль на этой стадии заключается в оценке фактической состоятельности должника и реальности требований кредиторов. Мандичев считает, что в этой ситуации «контролер» становится заложником доброй воли сторон к компромиссу, поскольку у суда отсутствуют процессуальные инструменты для утверждения плана реструктуризации по собственной инициативе, проверив этот план на соответствие предписаниям Кодекса.

Соответствующие полномочия суда нуждаются в расширении – считает судья Денис Мандичев.