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Главная » Украина » Религия
00:24 16 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Со священником ПЦУ теперь можно пообщаться в онлайн-чате

Православная церковь Украины запустила мобильное приложение «Моя церковь». Сейчас в нем доступны пять разделов.

В мобильном приложении есть карта храмов (на момент запуска база насчитывает около пяти тысяч храмов ПЦУ), календарь церковных праздников и важных событий, молитвы, новости из жизни церкви, а также личный кабинет – там пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

«Наша Церковь открыта для всех!» – говорится в описании приложения.

Ранее ПЦУ создала официальные страницы в Instagram и Twitter.

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Тэги: священники, мобильное приложение, ПЦУ
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