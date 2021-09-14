Со священником ПЦУ теперь можно пообщаться в онлайн-чате

Православная церковь Украины запустила мобильное приложение «Моя церковь». Сейчас в нем доступны пять разделов.

В мобильном приложении есть карта храмов (на момент запуска база насчитывает около пяти тысяч храмов ПЦУ), календарь церковных праздников и важных событий, молитвы, новости из жизни церкви, а также личный кабинет – там пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

«Наша Церковь открыта для всех!» – говорится в описании приложения.

Ранее ПЦУ создала официальные страницы в Instagram и Twitter.

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