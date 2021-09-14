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00:24 16 Сентября 2021 0 Комментарии
Со священником ПЦУ теперь можно пообщаться в онлайн-чате
Православная церковь Украины запустила мобильное приложение «Моя церковь». Сейчас в нем доступны пять разделов.
В мобильном приложении есть карта храмов (на момент запуска база насчитывает около пяти тысяч храмов ПЦУ), календарь церковных праздников и важных событий, молитвы, новости из жизни церкви, а также личный кабинет – там пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.
«Наша Церковь открыта для всех!» – говорится в описании приложения.
Ранее ПЦУ создала официальные страницы в Instagram и Twitter.
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Тэги: священники, мобильное приложение, ПЦУ
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